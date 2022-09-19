США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом американский лидер подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от КНР.

Напомним, по данным ЦРУ, лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

Ранее сообщалось, что Тайвань рассматривает опыт Украины по донесению своей позиции внешнему миру во время войны, используя различные инструменты.

Также мы писали, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий.

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