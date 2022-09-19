США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS .

При цьому американський лідер підкреслив, що, попри співпрацю, Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності.

"Так (сили США захищатимуть - ред.), якщо насправді буде безпрецедентний напад Китаю", - сказав Байден.

Він зазначив, що йдеться про участь американських військових.

Нагадаємо, за даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Тайвань розглядає досвід України щодо донесення своєї позиції до зовнішнього світу під час війни, використовуючи різні інструменти.

Також ми писали, що Конгрес США працює над законопроєктами, які дозволять прискорити постачання озброєнь Тайваню та позбутися бюрократичних перешкод.

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