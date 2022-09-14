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Тайвань изучает опыт Украины в информационной войне против России, - Reuters

Новина українською →
Тайвань, Среда 14 сентября 2022 15:59
Тайвань изучает опыт Украины в информационной войне против России, - Reuters Фото: Тайвань изучает опыт Украины в информационной войне против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Тайвань рассматривает опыт Украины по донесению своей позиции внешнему миру во время войны, используя различные инструменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы изучаем опыт вторжения России в Украину в феврале. Мы обнаружили, что весь мир может знать, что там происходит в режиме реального времени", - рассказала глава Министерства по цифровым технологиям Тайваня Одри Тан.

В планах Тайваня провести испытания спутников стоимостью 550 миллионов тайваньских долларов и активное использование социальных сетей.

"Мы публично заявляем, что наша стратегия это "юмор вместо слухов". Как мы видели на примере Украины, есть также люди, которые используют идеи даже комедии, конечно же, интернет-мемы, чтобы распространять сообщения, которое сплачивает людей", - добавила в итоге Тан.

Напомним, что Тайвань разместил противодронные орудия на нескольких островах.

Также, США одобрили продажу вооружений Тайваня на 1 млрд долларов. Пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух".

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