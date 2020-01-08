США будут вводить мощные санкции против Ирана, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США будут вводить мощные санкции против Ирана. Об этом он сообщил во время своего обращения к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом американский лидер добавил, что потерь среди граждан Ирака в результате ракетного удара Ирана нет, военным базам нанесен минимальный ущерб.

По словам президента США, "Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира".

Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана, но не уточнил, какие именно.

Напомним, базу США в Ираке обстреляли с территории Ирана. ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США, взял Корпус стражей исламской революции. Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.