США будуть вводити потужні санкції проти Ірану, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США будуть вводити потужні санкції проти Ірану. Про це він повідомив під час свого звернення до нації у зв'язку з атаками Ірану на американські військові бази в Іраку, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому американський лідер додав, що втрат серед громадян Іраку в результаті ракетного удару Ірану немає, військовим базам завдано мінімальної шкоди.

За словами президента США, "Іран, схоже, вирішив відступити, і це добре для всього світу".

Трамп заявив, що США введуть нові санкції проти Ірану, але не уточнив, які саме.

Нагадаємо, базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.