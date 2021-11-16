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США будут внимательно следить за военной активностью России, - Госдеп

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Вашингтон, Вторник 16 ноября 2021 07:09
США будут внимательно следить за военной активностью России, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты будут продолжать координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине. Москва продолжает вызывать обеспокоенность.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие страны Запада стремятся сохранить стабильную ситуацию в регионе, а также надеются на предсказуемые отношения с РФ.

"Мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе, и не только, учитывая эти действия. Но надежды - это не стратегия. И мы будем очень внимательно следить за тем, какие действия будет предпринимать Российская Федерация в ближайшие дни и недели", - заявил он.

Напомним, Министерство обороны Украины предупредило о стягивании войск Российской Федерации к границе Украины зимой. Такие данные появились у украинской разведки.

Также появилась информация о численности российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе также стягивают артиллерию. Об этом доложила разведка.

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