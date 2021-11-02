ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Боевики на Донбассе стягивают артиллерию к передовой, - разведка

Новина українською →
Донбасс, Вторник 02 ноября 2021 12:55
Боевики на Донбассе стягивают артиллерию к передовой, - разведка Фото: боевики на Донбассе стягивают артиллерию к передовой (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. В частности, боевики удерживают на позициях значительное количество разведывательно-диверсионных групп и противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью украинских военных и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.

Также, по информации разведки, на отдельных направлениях пророссийские войска усиливают группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.

В ведомстве отмечают, что выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям оккупанты осуществляют преимущественно ночью.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе и продолжили обстрелы утром.

Отметим, что издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС Боевики на Донбассе
NEWS
Терехова признали победителем выборов мэра Харькова
Терехова признали победителем выборов мэра Харькова
DAILY
Что происходит в ОПЗЖ после санкций и дел против Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в ОПЗЖ после санкций и дел против Медведчука