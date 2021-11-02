Боевики на Донбассе стягивают артиллерию к передовой, - разведка

Фото: боевики на Донбассе стягивают артиллерию к передовой (facebook.com/mod.mil.rus)

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. В частности, боевики удерживают на позициях значительное количество разведывательно-диверсионных групп и противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности", - говорится в сообщении. Кроме того, оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью украинских военных и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня. Также, по информации разведки, на отдельных направлениях пророссийские войска усиливают группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. В ведомстве отмечают, что выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям оккупанты осуществляют преимущественно ночью.