Боевики на Донбассе стягивают артиллерию к передовой, - разведка
Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. В частности, боевики удерживают на позициях значительное количество разведывательно-диверсионных групп и противотанковых ракетных комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью украинских военных и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.
Также, по информации разведки, на отдельных направлениях пророссийские войска усиливают группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.
В ведомстве отмечают, что выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям оккупанты осуществляют преимущественно ночью.
Напомним, за прошедшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе и продолжили обстрелы утром.
Отметим, что издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.