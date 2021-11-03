Минобороны предупредило о стягивании войск РФ к границе Украины зимой

Министерство обороны Украины предупредило о стягивании войск Российской Федерации к границе Украины зимой. Такие данные появились у украинской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр на канале Украина 24 .

По словам замминистра обороны Анны Маляр, обострения на границе с Россией следует ожидать этой зимой, а точнее в декабре и январе месяце. Такие данные, по ее словам, появились у нашей разведки.

"Нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение (российского военного – ред.) контингента именно в эти месяцы, декабрь-январь. Разведка передает данные очень оперативно", - сказала Анна Маляр.