США будуть уважно стежити за військовою активністю Росії, - Держдеп
Сполучені Штати будуть продовжувати координуватися з європейськими союзниками і партнерами, щоб реагувати на дії Росії щодо України. Москва продовжує викликати стурбованість.
Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Прайс підкреслив, що Сполучені Штати та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію в регіоні, а також сподіваються на передбачувані відносини з РФ.
"Ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами і союзниками по всій Європі, і не тільки, враховуючи ці дії. Але надії - це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, які дії буде робити Російська Федерація найближчими днями і тижні", - заявив він.
Нагадаємо, Міністерство оборони України попередило про стягування військ Російської Федерації до кордону України взимку. Такі дані з'явилися в української розвідки.
Також з'явилася інформація про чисельність російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомили в Міноборони.
Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі також стягують артилерію. Про це доповіла розвідка.