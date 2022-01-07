США будут следить за российскими войсками в Казахстане

США предупредили, что будут следить за развертыванием российских войск в Казахстане. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ahram Online
По его словам, США и весь мир будут следить за нарушениями прав человека в Казахстане.
"Соединенные Штаты и, честно говоря, весь мир будет следить за любым нарушением прав человека", - заявил он.
"Мы также будем следить за любыми действиями, которые могут стать предикатом для захвата казахстанских учреждениях", - сказал он.
Как известно, российские войска уже прибыли в Казахстан в составе сил ОДКБ. В страну их пригласил президент Казахстана Касим-Жомарта Токаева. Помимо России в Казахстан отправляет свои войска Беларусь, Армения, Таджикистан, Киргизия.
Напомним, что США осудили насилие в Казахстане. Там призвали к мирному решению и осудили любое насилие.
Ранее сообщалось, что в США засомневались в "миротворческой миссии" ОДКБ в Казахстане. Там отметили, что не знают, насколько законны действия президента.