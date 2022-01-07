США стежитимуть за російськими військами в Казахстані

США попередили, що стежитимуть за розгортанням російських військ у Казахстані. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahram Online
За його словами, США і весь світ будуть стежити за порушеннями прав людини в Казахстані.
"Сполучені Штати і, чесно кажучи, весь світ буде стежити за будь-яким порушенням прав людини", - заявив він.
Він додав, що Вашингтон застеріг Москву від будь-яких заходів, які можуть спричинити захоплення інститутів Казахстану.
"Ми також будемо стежити за будь-якими діями, які можуть стати предикатом для захоплення казахстанських установ", - сказав він.
Як відомо, російські війська вже прибули до Казахстану у складі сил ОДКБ. У країну їх запросив президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Крім Росії в Казахстан відправляє свої війська Білорусь, Вірменія і Таджикистан.
Нагадаємо, що США засудили насильство в Казахстані. Там закликали до мирного вирішення і засудили будь-яке насильство.
Раніше повідомлялося, що у США засумнівалися в "миротворчій місії" ОДКБ в Казахстані. Там зазначили, що не знають, наскільки законні дії президента.