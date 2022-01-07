США стежитимуть за російськими військами в Казахстані

За його словами, США і весь світ будуть стежити за порушеннями прав людини в Казахстані.

"Сполучені Штати і, чесно кажучи, весь світ буде стежити за будь-яким порушенням прав людини", - заявив він.

Він додав, що Вашингтон застеріг Москву від будь-яких заходів, які можуть спричинити захоплення інститутів Казахстану.

"Ми також будемо стежити за будь-якими діями, які можуть стати предикатом для захоплення казахстанських установ", - сказав він.

Як відомо, російські війська вже прибули до Казахстану у складі сил ОДКБ. У країну їх запросив президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Крім Росії в Казахстан відправляє свої війська Білорусь, Вірменія і Таджикистан.