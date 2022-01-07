RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США стежитимуть за російськими військами в Казахстані

Автор: Наталья Скороход

США попередили, що стежитимуть за розгортанням російських військ у Казахстані. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahram Online

За його словами, США і весь світ будуть стежити за порушеннями прав людини в Казахстані.

"Сполучені Штати і, чесно кажучи, весь світ буде стежити за будь-яким порушенням прав людини", - заявив він.

Він додав, що Вашингтон застеріг Москву від будь-яких заходів, які можуть спричинити захоплення інститутів Казахстану.

"Ми також будемо стежити за будь-якими діями, які можуть стати предикатом для захоплення казахстанських установ", - сказав він.

Як відомо, російські війська вже прибули до Казахстану у складі сил ОДКБ. У країну їх запросив президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Крім Росії в Казахстан відправляє свої війська Білорусь, Вірменія і Таджикистан.

Нагадаємо, що США засудили насильство в Казахстані. Там закликали до мирного вирішення і засудили будь-яке насильство.

Раніше повідомлялося, що у США засумнівалися в "миротворчій місії" ОДКБ в Казахстані. Там зазначили, що не знають, наскільки законні дії президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКазахстан