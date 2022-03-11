UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США будут считать новой эскалацией появление в Украине боевиков из Сирии, - Госдеп

Автор: Анна Шиканова

В США сообщили, что будут считать новой эскалацией конфликта в Украине привлечение выходцев с Дальнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

В Госдепартаменте США сообщили, что будут считать новой эскалацией участие в конфликте выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти.

Стоит отметить, что утром 11 марта российские власти заявили о привлечении добровольцев из стран Ближнего Востока. В частности – наемников из Сирии.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Россия пытается набрать бывших боевиков ИГИЛ.

"Российские официальные лица, в том числе министр Шойгу, объявили о поспешном наборе 16 000 бывших боевиков ИГИЛ для использования против украинских гражданских лиц.

Вербовка ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химоружии свидетельствуют о попытке реализации "сирийского сценария" в Украине", - сказал он.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский отреагировал на информацию о сирийских наемниках.

Все оперативные новости о событиях в Украине - читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки