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Зеленский о переброске боевиков из Сирии в Украину: вот так войска РФ относятся к украинцам

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 14:18
Зеленский о переброске боевиков из Сирии в Украину: вот так войска РФ относятся к украинцам Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.uа)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты решили перебросить в Украину сирийских наемников, которые приедут убивать на чужой земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Вот так российские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу. Как они говорили, к русскоязычным людям. Как они всем кричали о защите. В Москве столько всего наговорили", - сказал президент Украины.

Он добавил, что теперь Россия поддерживает приезд в Украину еще и сирийских наемников.

"Ракеты, авиабомбы, артиллерия, а теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто на каком языке разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой земле", - сообщил Зеленский.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла переломный момент в войне против России.

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