РФ пытается реализовать в Украине "сирийский сценарий", - ОП
Россия пытается реализовать в Украине "сирийский сценарий", о чем свидетельствует ряд заявлений высших чиновников РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
"Российские официальные лица, в том числе министр Шойгу, объявили о поспешном наборе 16 000 бывших боевиков ИГИЛ для использования против украинских гражданских лиц.
Вербовка ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химоружии свидетельствуют о попытке реализации "сирийского сценария" в Україні, - выразил свое мнение Подоляк.
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