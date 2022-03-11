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РФ пытается реализовать в Украине "сирийский сценарий", - ОП

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Пятница 11 марта 2022 13:27
РФ пытается реализовать в Украине "сирийский сценарий", - ОП Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Россия пытается реализовать в Украине "сирийский сценарий", о чем свидетельствует ряд заявлений высших чиновников РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Российские официальные лица, в том числе министр Шойгу, объявили о поспешном наборе 16 000 бывших боевиков ИГИЛ для использования против украинских гражданских лиц.

Вербовка ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химоружии свидетельствуют о попытке реализации "сирийского сценария" в Україні, - выразил свое мнение Подоляк.

О том, что происходит в Украине на 16-й день войны, читайте в нашем онлайн.

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