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США вважатимуть новою ескалацією появу в Україні бойовиків з Сирії, - Держдеп

Автор: Анна Шиканова

У США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією конфлікту в Україні залучення вихідців з Далекого Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.

У Держдепартаменті США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією участь у конфлікті вихідців з Близького Сходу, про яких говорить російська влада.

Варто відзначити, що вранці 11 березня російська влада заявила про залучення добровольців з країн Близького Сходу. Зокрема - найманців з Сирії.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що Росія намагається набрати колишніх бойовиків ІДІЛ.

"Російські офіційні особи, в тому числі міністр Шойгу, оголосили про поспішний набір 16 000 колишніх бойовиків ІДІЛ для використання проти українських цивільних осіб.

Вербування ІДІЛ і заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський відреагував на інформацію про сирійських найманців.

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