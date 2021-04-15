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США не будут размещать корабли в Черном море, - СМИ

Автор: Анастасия Рокитна

Соединенные Штаты не будут размещать два военных корабля в Черном море на фоне стягивания войск РФ к границам Украины. Посольство США в Анкаре сообщило Министерству иностранных дел Турции о решении относительно кораблей.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на турецкие дипломатические источники.

Государственное турецкое информационное агентство Anadolu позже сообщило, что никаких новых сообщений о возможном развертывании кораблей в Анкару не поступало.

Должностные лица США заявили, что Соединенные Штаты часто сообщают Турции о потенциальном доступе кораблей к Черному морю. Но их запрос не обязательно означает, что корабли зайдут в море, а скорее гарантирует, что, если они захотят зайти, то будут иметь необходимое разрешение.

Ранее в МИД Турции сообщили, что в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля.

Напомним, вчера отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Отметим, у Путина назвали условие деэскалации ситуации у границ Украины.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЧерное море
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