США не будуть розміщувати кораблі у Чорному морі, - ЗМІ

Сполучені Штати не будуть розміщувати двох військових кораблів в Чорному морі на тлі стягування військ РФ до кордонів України. Посольство США в Анкарі повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини про рішення щодо кораблів.

Про це повідомляє Reuters , посилаючись на турецькі дипломатичні джерела.

Державне турецьке інформаційне агентство Anadolu пізніше повідомило, що ніяких нових повідомлень про можливе розгортання кораблів в Анкару не надходило.

Посадовці США, заявили, що Сполучені Штати часто повідомляють Туреччину про потенційний доступ кораблів до Чорного моря. Але їхній запит не обов'язково означає, що кораблі зайдуть у море, а скоріше гарантує, що, якщо вони захочуть зайти, то матимуть необхідний дозвіл.

Раніше в МЗС Туреччини повідомили, що в акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт"). Кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.