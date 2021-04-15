США не будуть розміщувати кораблі у Чорному морі, - ЗМІ

Сполучені Штати не будуть розміщувати двох військових кораблів в Чорному морі на тлі стягування військ РФ до кордонів України. Посольство США в Анкарі повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини про рішення щодо кораблів.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на турецькі дипломатичні джерела.
Державне турецьке інформаційне агентство Anadolu пізніше повідомило, що ніяких нових повідомлень про можливе розгортання кораблів в Анкару не надходило.
Посадовці США, заявили, що Сполучені Штати часто повідомляють Туреччину про потенційний доступ кораблів до Чорного моря. Але їхній запит не обов'язково означає, що кораблі зайдуть у море, а скоріше гарантує, що, якщо вони захочуть зайти, то матимуть необхідний дозвіл.
Раніше в МЗС Туреччини повідомили, що в акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт"). Кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.
Нагадаємо, вчора загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проводять одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.
Зазначимо, у Путіна назвали умову деескалації ситуації біля кордонів України.