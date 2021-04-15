RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США не будуть розміщувати кораблі у Чорному морі, - ЗМІ

Автор: Анастасія Рокитна

Сполучені Штати не будуть розміщувати двох військових кораблів в Чорному морі на тлі стягування військ РФ до кордонів України. Посольство США в Анкарі повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини про рішення щодо кораблів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на турецькі дипломатичні джерела.

Державне турецьке інформаційне агентство Anadolu пізніше повідомило, що ніяких нових повідомлень про можливе розгортання кораблів в Анкару не надходило.

Посадовці США, заявили, що Сполучені Штати часто повідомляють Туреччину про потенційний доступ кораблів до Чорного моря. Але їхній запит не обов'язково означає, що кораблі зайдуть у море, а скоріше гарантує, що, якщо вони захочуть зайти, то матимуть необхідний дозвіл.

Раніше в МЗС Туреччини повідомили, що в акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт"). Кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

Нагадаємо, вчора загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проводять одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.

Зазначимо, у Путіна назвали умову деескалації ситуації біля кордонів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиЧорне море
Читайте також
Нові санкції США можуть торкнутися суверенного боргу Росії, - NYT
США вводять нові санкції проти Росії вже на цьому тижні, - ЗМІ
Прогноз погоди