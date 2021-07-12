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США не будут раскрывать повестку и участников диалога с РФ по кибербезопасности

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Вашингтон, Понедельник 12 июля 2021 22:55
США не будут раскрывать повестку и участников диалога с РФ по кибербезопасности Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США хотят обеспечить пространство для переговоров с Россией по кибербезопасности после серии хакерских атак. Однако Вашингтон не намерен раскрывать повестку и состав участников диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Она отметила, что встречи и дискуссии на экспертном уровне с российскими представителями продолжаются.

"Самое главное, что мы делаем, это сохранение пространства для таких обсуждений и, как мы надеемся, для достижения прогресса. Мы не намерены раскрывать повестку таких встреч или список участников", - заявила она.

Псаки добавила, что представители Совета национальной безопасности США располагают необходимыми контактами с российскими экспертами.

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с российскими властями, взломали серверы национального комитета Республиканской партии США. Позже национальный комитет Республиканской партии опроверг информацию о похищении данных.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.

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