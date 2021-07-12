США не будут раскрывать повестку и участников диалога с РФ по кибербезопасности

США хотят обеспечить пространство для переговоров с Россией по кибербезопасности после серии хакерских атак . Однако Вашингтон не намерен раскрывать повестку и состав участников диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга .

"Самое главное, что мы делаем, это сохранение пространства для таких обсуждений и, как мы надеемся, для достижения прогресса. Мы не намерены раскрывать повестку таких встреч или список участников", - заявила она.

Она отметила, что встречи и дискуссии на экспертном уровне с российскими представителями продолжаются.

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с российскими властями, взломали серверы национального комитета Республиканской партии США. Позже национальный комитет Республиканской партии опроверг информацию о похищении данных.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.