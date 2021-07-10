Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров

Президент США Джо Байден считает разумным для Вашингтона совершать атаки на серверы. Атаки должны проводится в качестве ответных мер против программ-вымогателей киберпреступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Накануне американский лидер перед вылетом в штат Делавэр пообщался с журналистами и дал им утвердительный ответ на вопрос о перспективе атак на серверы.

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с российскими властями, взломали серверы национального комитета Республиканской партии США. Позже национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов (RNC) опроверг информацию о похищении данных.