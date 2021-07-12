США не розкриватимуть порядок денний учасників діалогу з РФ щодо кібербезпеки

США хочуть забезпечити простір для переговорів з Росією щодо кібербезпеки після серії хакерських атак . Однак Вашингтон не має наміру розкривати порядок денний і склад учасників діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі під час брифінгу .

Вона зазначила, що зустрічі та дискусії на експертному рівні з російськими представниками тривають.

"Найголовніше, що ми робимо, це збереження простору для таких обговорень і, як ми сподіваємося, для досягнення прогресу. Ми не маємо наміру розкривати порядок денний таких зустрічей або список учасників", - заявила вона.

Псакі додала, що представники Ради національної безпеки США мають у своєму розпорядженні необхідні контакти з російськими експертами.