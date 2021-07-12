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США не розкриватимуть порядок денний учасників діалогу з РФ щодо кібербезпеки

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Вашингтон, Понеділок 12 липня 2021 22:55
США не розкриватимуть порядок денний учасників діалогу з РФ щодо кібербезпеки Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США хочуть забезпечити простір для переговорів з Росією щодо кібербезпеки після серії хакерських атак. Однак Вашингтон не має наміру розкривати порядок денний і склад учасників діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

Вона зазначила, що зустрічі та дискусії на експертному рівні з російськими представниками тривають.

"Найголовніше, що ми робимо, це збереження простору для таких обговорень і, як ми сподіваємося, для досягнення прогресу. Ми не маємо наміру розкривати порядок денний таких зустрічей або список учасників", - заявила вона.

Псакі додала, що представники Ради національної безпеки США мають у своєму розпорядженні необхідні контакти з російськими експертами.

Раніше повідомлялося, що хакери, пов'язані з російською владою, зламали сервери Національного комітету Республіканської партії США. Пізніше Національний комітет Республіканської партії спростував інформацію про викрадення даних.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.

Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США. Сторони домовилися про консультації.

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кібератака
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