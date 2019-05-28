США не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время телефонного брифинга в Брюсселе, Волкер заявил, что считает раздачу паспортов РФ украинским гражданам на востоке Украины "провокационным шагом". При этом он не считает, что украинцы массово пойдут по этим паспортам, поскольку "они и так достаточно страдают от российской оккупации в Донбассе".

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что недавнее решение Российской Федерации о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает минские договоренности. Он заявил, что такое решение президента России Владимира Путина является провокационным и подрывает реализацию минских договоренностей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Также Комиссия Европейского союза изучит возможность запрета на въезд в ЕС жителям оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта.