США не будуть визнавати паспорта РФ, видані жителям ОРДЛО, - Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати не будуть визнавати паспорти Російської Федерації, видані в непідконтрольних української влади районах Донбасу і аннексированном Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Під час телефонного брифінгу в Брюсселі, Волкер заявив, що вважає роздачу паспортів РФ українським громадянам на сході України "провокаційним кроком". При цьому він не вважає, що українці масово підуть за цим паспортами, оскільки "вони і так досить страждають від російської окупації в Донбасі".

Раніше спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що недавнє рішення Російської Федерації про видачу паспортів жителям Донбасу порушує домовленості мінські. Він заявив, що таке рішення президента Росії Володимира Путіна є провокаційним і підриває реалізацію мінських домовленостей.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Також Комісія Європейського союзу вивчить можливість заборони на в'їзд до ЄС жителям окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти.