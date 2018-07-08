США не будут признавать аннексию Крыма, - Волкер

Американские СМИ поспешили с выводами, решив, что США собираются признать аннексию Крыма

Соединенные Штаты Америки не планируют признавать аннексию Крыма. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу Ost West.

Волкер сказал, что американские СМИ поспешили с выводами, решив, что США собираются признать аннексию Крыма.

"Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сообщил Курт Волкер.

Он отметил, что США поддерживает территориальную целостность Украины, а также поддерживали Украину в вопросе мира. Особенно поддержка касается ситуации на востоке страны.

"И я думаю, что администрация (а уже полтора года это администрация Трампа) демонстрировала последовательный подход в этом вопросе", - резюмировал Волкер.

Напомним, Трамп прокомментировал действия Меркель из-за "Северного потока-2".