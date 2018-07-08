Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

США не будут признавать аннексию Крыма, - Волкер

НовостиПолитика    08.07.2018 - 06:13
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Американские СМИ поспешили с выводами, решив, что США собираются признать аннексию Крыма

Соединенные Штаты Америки не планируют признавать аннексию Крыма. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу Ost West.

Волкер сказал, что американские СМИ поспешили с выводами, решив, что США собираются признать аннексию Крыма.

"Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", -  сообщил Курт Волкер.

Он отметил, что США поддерживает территориальную целостность Украины, а также поддерживали Украину в вопросе мира. Особенно поддержка касается ситуации на востоке страны.

"И я думаю, что администрация (а уже полтора года это администрация Трампа) демонстрировала последовательный подход в этом вопросе", - резюмировал  Волкер.

Напомним, Трамп прокомментировал действия Меркель из-за "Северного потока-2".

В КНДР назвали "прискорбными" переговоры с госсекретарем США Трамп ведет переговоры с иностранными лидерами по личному телефону, - WP
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Крым, Курт Волкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь