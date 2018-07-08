Трамп прокомментировал действия Меркель из-за "Северного потока-2"

Президент США считает, что Германия выделяет недостаточно средств на оборонную политику страны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал действия Германии в отношении строительства "Северного потока-2". Об этом информирует "Голос Америки".

Трамп выразил критику действиям Ангелы Меркель во время выступления в штате Монтана. Президент США считает, что Германия выделяет недостаточно средств на оборонную политику страны (за это, по мнению Трампа, платит Америка, - ред.), что очень контрастирует с готовностью ФРГ потратить миллиарды на строительство "Северного потока-2 ".

"Они заключают газовое соглашение, соглашение о нефти и газ с Россией, в рамках которой они заплатят миллиарды и миллиарды долларов России. Нормально? Поэтому они хотят, чтобы мы защищали их от России, а сами платят России миллиарды долларов. Нам отведена роль дурачков, которые за все это платят ", - заявил Трамп.

США считают строительство "Северного потока-2" инструментом российского влияния на Европу, в то время как Германия называет строительство экономическим проектом.

"Они нас убивают. Мы тратим на оборону 4% огромного ВВП. Германия же - самая большая страна ЕС - тратит 1%. Всего один. Поэтому я сказал: "Ангела, знаешь, я тебе не даю гарантий, но мы защищаем вас и защита, который мы предоставляем, для вас важнее, чем для нас - потому что я не знаю, как мы защищаем себя выступая гарантом вашей безопасности ", - заявил Трамп.

Также президент США призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону.

Напомним, Меркель назвала оккупацию Крыма и Донбасса основаниями для увеличения оборонного бюджета Германии.