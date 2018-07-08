Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп прокомментировал действия Меркель из-за "Северного потока-2"

НовостиПолитика    08.07.2018 - 00:17
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США считает, что Германия выделяет недостаточно средств на оборонную политику страны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал действия Германии в отношении строительства "Северного потока-2". Об этом информирует "Голос Америки".

Трамп выразил критику действиям Ангелы Меркель во время выступления в штате Монтана. Президент США считает, что Германия выделяет недостаточно средств на оборонную политику страны (за это, по мнению Трампа, платит Америка, - ред.), что очень контрастирует с готовностью ФРГ потратить миллиарды на строительство "Северного потока-2 ".

"Они заключают газовое соглашение, соглашение о нефти и газ с Россией, в рамках которой они заплатят миллиарды и миллиарды долларов России. Нормально? Поэтому они хотят, чтобы мы защищали их от России, а сами платят России миллиарды долларов. Нам отведена роль дурачков, которые за все это платят ", - заявил Трамп.

США считают строительство "Северного потока-2" инструментом российского влияния на Европу, в то время как Германия называет строительство экономическим проектом.

"Они нас убивают. Мы тратим на оборону 4% огромного ВВП. Германия же - самая большая страна ЕС - тратит 1%. Всего один. Поэтому я сказал: "Ангела, знаешь, я тебе не даю гарантий, но мы защищаем вас и защита, который мы предоставляем, для вас важнее, чем для нас - потому что я не знаю, как мы защищаем себя выступая гарантом вашей безопасности ", - заявил Трамп.

Также президент США призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону.

Напомним, Меркель назвала оккупацию Крыма и Донбасса основаниями для увеличения оборонного бюджета Германии.

В Брюсселе прошел митинг против приезда Трампа на саммит НАТО Трамп во время встречи с Путиным обсудит Украину и вмешательство в выборы, - Politico
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Германия, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь