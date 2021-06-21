США не будут предупреждать Россию об ответных кибератаках, - Псаки

Отвечая на вопрос о том, почему не предоставил список российских объектов, которые могут подвергнуться ответной атаке США, Псаки заявила, что США "не предвосхищает удары".

"Президент ясно дал понять - это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", - сказала Псаки.