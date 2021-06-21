США не попереджатимуть Росію про відповідні кібератаки, - Псакі

Відповідаючи на питання про те, чому не надав список російських об'єктів, які можуть піддатися атаці у відповідь США, Псакі заявила, що США "не передбачає ударів".

"Президент ясно дав зрозуміти - це сфери, за якими ми спостерігаємо, і залишаємо за собою можливість дій, що тягнуть наслідки", - сказала Псакі.