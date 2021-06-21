США не попереджатимуть Росію про відповідні кібератаки, - Псакі

У разі, якщо російські кібератаки на важливі американські об'єкти продовжаться, то для РФ настануть наслідки. США не будуть попереджати про це заздалегідь.
Відповідаючи на питання про те, чому не надав список російських об'єктів, які можуть піддатися атаці у відповідь США, Псакі заявила, що США "не передбачає ударів".
"Президент ясно дав зрозуміти - це сфери, за якими ми спостерігаємо, і залишаємо за собою можливість дій, що тягнуть наслідки", - сказала Псакі.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що не погрожував Путіну військовою відповіддю на кібератаки, але назвав перелік критичної інфраструктури, яка не має стати об'єктом таких атак.
"Він знає про це (про кіберпотенціал США і здатність реагувати, - ред.). Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - сказав президент США.
Останній гучний скандал стався після того, як пов'язане з Росією хакерське угруповання DarkSide атакувала об'єкти трубопровідної компанії Colonial Pipeline. Через це довелося припиняти роботу деяких об'єктів і заплатити викуп у розмірі 5 млн доларів.