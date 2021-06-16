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США не угрожали России военным ответом на кибератаки, - Байден

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Женева, Среда 16 июня 2021 21:23
США не угрожали России военным ответом на кибератаки, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина американская сторона не угрожала военным ответом на кибератаки. Но назвала перечень критической инфраструктуры, которая не должна стать объектом таких атак.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

По его словам, он сказал Путину, что есть определенный перечень критически важной инфраструктуры, которая должна быть "закрытой для кибератак". Он также назвал российскому президенту 16 конкретных организаций.

"Он знает об этом (о киберпотенциале США и способности реагировать, - ред.). Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - сказал президент США.

Кроме того, Байден отрицательно ответил на вопрос, угрожал ли он военным ответом на кибератаки.

"Нет, мы не говорили о военном ответе", - подчеркнул он.

Напомним, в мае трубопроводная компания Colonial Pipeline попала под хакерскую атаку группировки DarkSide, которую связывают с Россией. Из-за этого компании пришлось приостанавливать работу некоторых объектов и заплатить выкуп в размере 5 млн долларов.

Позже стало известно, что часть этих денег удалось вернуть. Путин, в свою очередь, отвергает причастность РФ к кибератакам.

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