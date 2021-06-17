Байден заявил Путину о недопустимости кибератак: опубликован список 16 секторов

На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве американская сторона заявила о недопустимости кибератак на объекты 16 ключевых секторов. Теперь стало известно, какие именно сектора вошли в этот перечень.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, в список вошли следующие сектора:

Напомним, ранее Байден заявил, что не угрожал Путину военным ответом на кибератаки, но назвал перечень критической инфраструктуры, которая не должна стать объектом таких атак.

"Он знает об этом (о киберпотенциале США и способности реагировать, - ред.). Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - сказал президент США.

Последний громкий скандал произошел после того, как связанная с Россией хакерская группировка DarkSide атаковала объекты трубопроводной компании Colonial Pipeline. Из-за этого пришлось приостанавливать работу некоторых объектов и заплатить выкуп в размере 5 млн долларов.