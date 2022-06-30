UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не будут предоставлять российским танкерам страхование на перевозку нефти, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки и союзники не будут предоставлять страхование российским танкерам, которые перевозят нефть. Это поможет предотвратить транспортировку энергоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

"Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам", - заявил Байден.

Также президент США отметил, что Россия будет иметь трудности с производством нефти из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания The Wall Street Journal, США остановили танкер Daytona, который направлялся из России в порт Нью-Орлеана.

Добавим, что Штаты еще в марте 2022 года ввели нефтяное эмбарго против России, запретив импорт сырой нефти, нефтяного топлива, сжиженного природного газа и угля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация