США не будут предоставлять российским танкерам страхование на перевозку нефти, - Байден

Соединенные Штаты Америки и союзники не будут предоставлять страхование российским танкерам, которые перевозят нефть. Это поможет предотвратить транспортировку энергоносителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.
"Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам", - заявил Байден.
Также президент США отметил, что Россия будет иметь трудности с производством нефти из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания The Wall Street Journal, США остановили танкер Daytona, который направлялся из России в порт Нью-Орлеана.
Добавим, что Штаты еще в марте 2022 года ввели нефтяное эмбарго против России, запретив импорт сырой нефти, нефтяного топлива, сжиженного природного газа и угля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.