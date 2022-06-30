США не будут предоставлять российским танкерам страхование на перевозку нефти, - Байден

Соединенные Штаты Америки и союзники не будут предоставлять страхование российским танкерам, которые перевозят нефть. Это поможет предотвратить транспортировку энергоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

"Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам", - заявил Байден. Также президент США отметил, что Россия будет иметь трудности с производством нефти из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций.