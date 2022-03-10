Палата представителей США проголосовала за санкции против РФ и эмбарго на энергоносители

Палата представителей США проголосовала за введение санкций против России и запрет на импорт энергоресурсов из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Голосование было в подавляющем большинстве двухпартийным, превысив 414-17 голосов.

После утверждения палатой представителей законопроект о санкциях отправят в Сенате, где ему нужна некоторая поддержка Республиканской партии, чтобы преодолеть "порог" в 60 голосов.

Законопроект включает запрет на импорт энергоносителей из России и позволяет администрации президента США Джо Байдена налагать санкции на российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

Он также предписывает торговому представителю США добиваться исключения РФ из Всемирной торговой организации.