Палата представителей США проголосовала за санкции против РФ и эмбарго на энергоносители
Палата представителей США проголосовала за введение санкций против России и запрет на импорт энергоресурсов из-за полномасштабной войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Голосование было в подавляющем большинстве двухпартийным, превысив 414-17 голосов.
После утверждения палатой представителей законопроект о санкциях отправят в Сенате, где ему нужна некоторая поддержка Республиканской партии, чтобы преодолеть "порог" в 60 голосов.
Законопроект включает запрет на импорт энергоносителей из России и позволяет администрации президента США Джо Байдена налагать санкции на российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.
Он также предписывает торговому представителю США добиваться исключения РФ из Всемирной торговой организации.
Напомним, США официально запретили импорт российской нефти, природного газа и угля - президент страны Байден подписал соответствующий указ 8 марта.
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