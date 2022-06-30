США не надаватимуть російським танкерам страхування на перевезення нафти, - Байден

Сполучені Штати Америки та союзники не надаватимуть страхування російським танкерам, які перевозять нафту. Це допоможе запобігти транспортуванню енергоносія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.

"Ми і Захід не надамо страхування російським танкерам на транспорт нафти, тому вони матимуть величезні проблеми з доставкою клієнтам", - заявив Байден. Також президент США відзначив, що Росія матиме труднощі з виробництвом нафти через обмеження доступу до технологій в умовах санкцій.