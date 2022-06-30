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США не будут предоставлять российским танкерам страхование на перевозку нефти, - Байден

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Четверг 30 июня 2022 16:52
США не будут предоставлять российским танкерам страхование на перевозку нефти, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки и союзники не будут предоставлять страхование российским танкерам, которые перевозят нефть. Это поможет предотвратить транспортировку энергоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

"Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам", - заявил Байден.

Также президент США отметил, что Россия будет иметь трудности с производством нефти из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания The Wall Street Journal, США остановили танкер Daytona, который направлялся из России в порт Нью-Орлеана.

Добавим, что Штаты еще в марте 2022 года ввели нефтяное эмбарго против России, запретив импорт сырой нефти, нефтяного топлива, сжиженного природного газа и угля.

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