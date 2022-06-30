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США не надаватимуть російським танкерам страхування на перевезення нафти, - Байден

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Четвер 30 червня 2022 16:52
США не надаватимуть російським танкерам страхування на перевезення нафти, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки та союзники не надаватимуть страхування російським танкерам, які перевозять нафту. Це допоможе запобігти транспортуванню енергоносія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.

"Ми і Захід не надамо страхування російським танкерам на транспорт нафти, тому вони матимуть величезні проблеми з доставкою клієнтам", - заявив Байден.

Також президент США відзначив, що Росія матиме труднощі з виробництвом нафти через обмеження доступу до технологій в умовах санкцій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання The Wall Street Journal, США зупинили нафтовий танкер Daytona, який прямував з Росії до порту Нью-Орлеана.

Додамо, що Штати ще в березні 2022 року ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирої нафти, нафтового палива, скрапленого природного газу та вугілля.

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Сполучені Штати Америки Російська Федерація
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