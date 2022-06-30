США не надаватимуть російським танкерам страхування на перевезення нафти, - Байден
Сполучені Штати Америки та союзники не надаватимуть страхування російським танкерам, які перевозять нафту. Це допоможе запобігти транспортуванню енергоносія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.
"Ми і Захід не надамо страхування російським танкерам на транспорт нафти, тому вони матимуть величезні проблеми з доставкою клієнтам", - заявив Байден.
Також президент США відзначив, що Росія матиме труднощі з виробництвом нафти через обмеження доступу до технологій в умовах санкцій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання The Wall Street Journal, США зупинили нафтовий танкер Daytona, який прямував з Росії до порту Нью-Орлеана.
Додамо, що Штати ще в березні 2022 року ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирої нафти, нафтового палива, скрапленого природного газу та вугілля.
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