США будут помогать Украине сколько потребуется, несмотря на энергетический шантаж РФ, - Байден

Байден отметил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность. Украинский народ платит чрезвычайно высокую цену, и "мы будем с ними, пока им нужна наша помощь".

"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин - ред.) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - сказал президент.