Мир ответит на применение Россией химоружия, - Минобороны США
В Министерстве обороны США прогнозируют адекватную реакцию мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
“Использование Россией химического или биологического оружия против Украины, скорее всего, вызовет реакцию у международного сообщества”, - заявил глава оборонного ведомства США.
Также он добавил, что Россия может обострить конфликт в Украине с помощью кибератаки.
Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения уже начала подготовку к возможным химическим атакам в Украине.
Также мы писали, что США ранее предупреждали украинскую сторону о вероятности применения РФ химических веществ в городе.
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