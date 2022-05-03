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Мир ответит на применение Россией химоружия, - Минобороны США

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Вторник 03 мая 2022 19:10
Мир ответит на применение Россией химоружия, - Минобороны США Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве обороны США прогнозируют адекватную реакцию мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

“Использование Россией химического или биологического оружия против Украины, скорее всего, вызовет реакцию у международного сообщества”, - заявил глава оборонного ведомства США.

Также он добавил, что Россия может обострить конфликт в Украине с помощью кибератаки.

Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения уже начала подготовку к возможным химическим атакам в Украине.

Также мы писали, что США ранее предупреждали украинскую сторону о вероятности применения РФ химических веществ в городе.

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Соединенные Штаты Америки Химическое оружие
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