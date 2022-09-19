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США допомагатимуть Україні скільки потрібно попри енергетичний шантаж РФ, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росії не вдасться змінити політику США щодо підтримки України за допомогою енергоносіїв і шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена в інтерв'ю CBS .

Байден зазначив, що підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба. Український народ платить надзвичайно високу ціну, і "ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога".

"Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін - ред.) намагається цього досягти якогось часу. У нього не вийде", - сказав президент.

Байден також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що "Росія не має такої компетенції і можливостей, як думали багато хто", і Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні "навряд чи можна вважати перемогою" Києва.

Нагадаємо, за словами Байдена, у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на Росію чекатимуть серйозні наслідки. Водночас голова Кремля Володимир Путін та його оточення стануть найбільшими ізгоями у світі.

У Пентагоні раніше прогнозували адекватну реакцію світової спільноти щодо застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.

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Джозеф Байден