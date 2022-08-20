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США будут помогать Украине, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 млрд долларов. Вашингтон продолжит помогать Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами из более чем 50 стран оказывают жизненно важную помощь в поддержке защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мужество и твердость вооруженных сил и народа Украины - необычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и возможности. Эти возможности тщательно “откалиброваны”, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", - заявил он.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн долларов.

РБК-Украина рассказывало, что известно об оружии из нового пакета помощи от Штатов.

Как сообщалось ранее, в начале августа США выделили новый пакет помощи Украине на 1 млрд долларов.

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