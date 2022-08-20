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США допомагатимуть Україні, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Загальний обсяг військової допомоги, виділеної Україні з боку США при адміністрації президента Джо Байдена, перевищив 10 млрд доларів. Вашингтон продовжить допомагати Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами з більш ніж 50 країн надають життєво важливу допомогу в підтримці захисту Україною свого суверенітету і територіальної цілісності.

"Мужність і твердість Збройних сил і народу України - надзвичайні, і Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні додаткові системи і можливості. Ці можливості ретельно "відкалібровані", щоб максимально змінити ситуацію на полі бою і зміцнити позиції України за столом переговорів", - заявив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів.

РБК-Україна розповідало, що відомо про зброю з нового пакету допомоги від Штатів.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня США виділили новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів.

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Державний департамент США