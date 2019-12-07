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США не будуть відправляти на Близький Схід 14 тисяч військових

Новини » В світі     07.12.2019 - 01:07
США не будуть відправляти на Близький Схід 14 тисяч військових

Еспер підкреслив, що Пентагон завжди готовий відповісти на дії супротивників в майбутньому

Відомості американських ЗМІ про плани США щодо перекидання додаткових 14 тисяч військовослужбовців на Близький Схід не відповідають дійсності. Про це йдеться письмовій заяві міністра оборони США Марка Еспера, опублікованому на сайті відомства.

За його словами, Пентагон не розглядає можливість відправки американських військових в розпорядження CENTCOM (Центрального командування США, що відповідає за проведення операцій на Близькому і Середньому Сході - ред.) ".

"Як неодноразово заявляло міністерство, ми ніколи не обговорювали і не розглядали питання про відправку 14 тисяч додаткових військ на Близький Схід. Повідомлення про це абсолютно хибні, - заявив Еспер.

При цьому він підкреслив, що Пентагон завжди готовий відповісти на дії супротивників в майбутньому.

Таким чином, міністр оборони США спростував заяву свого заступника Джона Руда.

Під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату США напередодні Руд заявив, що глава Пентагону розглядає можливість розгортання додаткового контингенту на Близькому Сході у відповідь на агресивну політику Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США хочуть направити додаткові військові сили на територію Саудівської Аравії після нападу на нафтові об'єкти королівства. Йшлося про декілька тисяч військових, а також додаткових коштах протиповітряної оборони.

Такі заходи планувалися у зв'язку з атакою на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії, яка сталася 14 вересня. Тоді уряд США звинуватили в атаці уряд Ірану.

20 листопада на сайті Білого дому з'явилося повідомлення, що США направлять додаткові підрозділи в Саудівську Аравію для захисту нафтових об'єктів.

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