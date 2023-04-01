США не будуть надавати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти, - Міллі

Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі виданню Defense One.

"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", - зазначив генерал.

Міллі уточнив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".

"Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм (українським військовим - ред.) деяку перевагу", - додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.