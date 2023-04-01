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США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты, - Милли

Фото: Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли изданию Defense One.

"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", - отметил генерал.

Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".

"Таким образом есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить им (украинским военным - ред.) некоторое преимущество", - добавил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Напомним, агентство Reuters пишет, что 3 апреля США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

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