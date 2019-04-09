США будут и дальше вводить санкции против России, - Мнучин

Политика санкций США против России показала свою успешность, Вашингтон продолжит применять новые санкции против Москвы. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, сообщает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что США вводят санкции против РФ, чтобы изменить ее ненадлежащее поведение.

"Санкции - очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение", - сказал он.

Отметим, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ожидает, что санкции против России за агрессию против Украины будут периодически усиливаться.

В частности, Минфин и Госдеп завершили подготовку пакета санкций США против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом.

Также сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс обновленную версию законопроекта о санкциях США против РФ из-за вмешательства в выборы. Проект включает запрет для американских компаний на "новые инвестиции" в российский энергетический сектор.