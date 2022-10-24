США, Британія та Франція спільно засудили заяви Росії щодо "брудної бомби"

"Ми, міністри закордонних справ Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції знову запевняємо у нашій непохитній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії РФ. Ми як і раніше сповнені рішучістю підтримувати зусилля України щодо захисту її території стільки, скільки це буде потрібно", - спільно зазначили союзники.

Вказується також, що всі три країни висловили єдину позицію та "відкидають відверто брехливі твердження Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" на власній території".

Окрім цього, вони попередили, що викриють будь-яку спробу Кремля використати ці звинувачення як привід для ескалації.

"Ми також відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку РФ", - додали США, Велика Британія та Франція.