США, Британия и Франция совместно осудили заявления России по поводу "грязной бомбы"

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция совместно осудили лживые попытки России обвинить Украину в готовности применить "грязную бомбу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.
"Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании и Франции снова уверяем в нашей непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии РФ. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать усилия Украины по защите ее территории столько, сколько это – совместно отметили союзники.
Указывается также, что все три страны высказали единую позицию и "отвергают откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории".
Кроме того, они предупредили, что разоблачат любую попытку Кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.
"Мы также отвергаем любой повод для эскалации со стороны РФ", - добавили США, Великобритания и Франция.
Напомним, аналитики ISW убеждены, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, делая заявления о "грязной бомбе", пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.
К слову, президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные заявления со стороны России.
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