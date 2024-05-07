США, Британія та Австралія ввели санкції проти лідера російської групи хакерів LockBit

Зазначається, що активи Хорошева буде заморожено, а сам він зіткнеться із забороною на поїздки до низки країн.

Його ідентифікували як одного з лідерів групи LockBit, яка займається здирництвом і вкрала по всьому світу понад 1 млрд доларів.

"Запроваджуючи санкції щодо одного з лідерів LockBit, ми робимо прямі дії проти тих, хто продовжує загрожувати глобальній безпеці, одночасно викриваючи зловмисну кіберзлочинну діяльність, яка походить із Росії", - заявила Анн-Марі Тревельян.