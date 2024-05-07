США, Британія та Австралія ввели санкції проти лідера російської групи хакерів LockBit

США, Британія та Австралія ввели санкції проти одного з лідерів російського хакерського угруповання під назвою LockBit. Йдеться про Дмитра Хорошева.
Про це заявила міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що активи Хорошева буде заморожено, а сам він зіткнеться із забороною на поїздки до низки країн.
Його ідентифікували як одного з лідерів групи LockBit, яка займається здирництвом і вкрала по всьому світу понад 1 млрд доларів.
"Запроваджуючи санкції щодо одного з лідерів LockBit, ми робимо прямі дії проти тих, хто продовжує загрожувати глобальній безпеці, одночасно викриваючи зловмисну кіберзлочинну діяльність, яка походить із Росії", - заявила Анн-Марі Тревельян.
LockBit це російська група здирників, яку вдалося виявити ще 2019 року. Минулого року Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення росіянину Руслану Астамірову, який входив до хакерського угруповання LockBit.
Уже в лютому низка правоохоронних органів США, Британії та Європолу провели операцію проти кіберзлочинців із Lockbit.
А пізніше стало відомо, що до викриття російських хакерів причетна і Служба безпеки України.
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