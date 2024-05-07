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США, Британия и Австралия ввели санкции против лидера российской группы хакеров LockBit

Архивное фото: Австралия ввела санкции против лидера российской группы хакеров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против одного из лидеров российской хакерской группировки под названием LockBit. Речь идет о Дмитрии Хорошеве.

Об этом заявила министр международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что активы Хорошева будут заморожены, а сам он столкнется с запретом на поездки в ряд стран. 

Его идентифицировали как одного из лидеров группы LockBit, которая занимается вымогательством и украла по всему миру более 1 млрд долларов. 

«Вводя санкции в отношении одного из лидеров LockBit, мы предпринимаем прямые действия против тех, кто продолжает угрожать глобальной безопасности, одновременно разоблачая злонамеренную киберпреступную деятельность, которая происходит из России», - заявила Анн-Мари Тревельян.

Что предшествовало

LockBit - это российская группа вымогателей, которую удалось обнаружить еще в 2019 году. В прошлом году Министерство юстиции США выдвинуло обвинение россиянину Руслану Астамирову, входившему в хакерскую группировку LockBit.

В феврале ряд правоохранительных органов США, Британии и Европола провели операцию против киберпреступников из Lockbit.

А позже стало известно, что к разоблачению российских хакеров причастна и Служба безопасности Украины.

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