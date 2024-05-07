США, Британия и Австралия ввели санкции против лидера российской группы хакеров LockBit

Отмечается, что активы Хорошева будут заморожены, а сам он столкнется с запретом на поездки в ряд стран.

Его идентифицировали как одного из лидеров группы LockBit, которая занимается вымогательством и украла по всему миру более 1 млрд долларов.

«Вводя санкции в отношении одного из лидеров LockBit, мы предпринимаем прямые действия против тех, кто продолжает угрожать глобальной безопасности, одновременно разоблачая злонамеренную киберпреступную деятельность, которая происходит из России», - заявила Анн-Мари Тревельян.