Міжнародні спецслужби провели операцію проти кіберзлочинців Lockbit

Спеціалісти міжнародної правоохоронної операції Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Федерального бюро розслідувань США, Європолу та коаліції міжнародних поліцейських агенцій провели операцію проти хакерського угруповання Lockbit, відомого злочинною діяльністю у різних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міжнародні спецслужби провели операцію та зламали інфраструктуру кіберспільноти.

"Зараз цей сайт перебуває під контролем Національного агентства зі злочинності Великої Британії, яке працює в тісній співпраці з ФБР і міжнародною правоохоронною групою "Операція Кронос", - передали представники NCA.

У міжнародній групі правоохоронців додали, що агентство "розбило" кіберзлочинців, і операція "триває та розвивається".

Між тим зазначається, що представник Lockbit переслав Reuters повідомлення в зашифрованому додатку та вказав, що має резервні сервери, які не постраждали від дій правоохоронних органів.

"У дописі були названі інші міжнародні поліцейські організації з Франції, Японії, Швейцарії, Канади, Австралії, Швеції, Нідерландів, Фінляндії та Німеччини", - йдеться в статті.

Що відомо про Lockbit

Хакерська група Lockbit та її філії за останні місяці зламали деякі з найбільших організацій світу. Кіберспільнота "заробляє" гроші, викрадаючи конфіденційні дані та погрожуючи їх оприлюдненням, якщо жертви не сплатять, тобто займається шантажем.

Для цього хакери заражають девайси користувачів вірусом, що шифрує дані. Lockbit змушує свої жертви платити викуп за розшифровку або розблокування даних за допомогою цифрового ключа.

Lockbit було виявлено в 2020 році, коли його однойменне шкідливе програмне забезпечення було виявлено на російськомовних форумах про кіберзлочинність, що змусило деяких аналітиків безпеки припустити, що банда базується в Росії.

Проте кіберугурповання не заявляло про підтримку будь-якого уряду, і жоден уряд офіційно не відносив його до національної держави.

На своєму неіснуючому дарквеб-сайті група заявила, що "знаходиться в Нідерландах, абсолютно аполітична і зацікавлена лише в грошах".

За офіційними даними, в США Lockbit уразили понад 1700 організацій майже в усіх галузях - від фінансових послуг і продуктів харчування до шкіл, транспорту та державних відомств. У Штатах цю групу хакерів назвали найбільшою загрозою у контексті програм-вимагачів у світі.