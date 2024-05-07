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США, Британія та Австралія ввели санкції проти лідера російської групи хакерів LockBit

Вівторок 07 травня 2024 17:45
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США, Британія та Австралія ввели санкції проти лідера російської групи хакерів LockBit Архівне фото: Австралія ввела санкції проти лідера російської групи хакерів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США, Британія та Австралія ввели санкції проти одного з лідерів російського хакерського угруповання під назвою LockBit. Йдеться про Дмитра Хорошева.

Про це заявила міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що активи Хорошева буде заморожено, а сам він зіткнеться із забороною на поїздки до низки країн.

Його ідентифікували як одного з лідерів групи LockBit, яка займається здирництвом і вкрала по всьому світу понад 1 млрд доларів.

"Запроваджуючи санкції щодо одного з лідерів LockBit, ми робимо прямі дії проти тих, хто продовжує загрожувати глобальній безпеці, одночасно викриваючи зловмисну кіберзлочинну діяльність, яка походить із Росії", - заявила Анн-Марі Тревельян.

Що передувало

LockBit це російська група здирників, яку вдалося виявити ще 2019 року. Минулого року Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення росіянину Руслану Астамірову, який входив до хакерського угруповання LockBit.

Уже в лютому низка правоохоронних органів США, Британії та Європолу провели операцію проти кіберзлочинців із Lockbit.

А пізніше стало відомо, що до викриття російських хакерів причетна і Служба безпеки України.

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