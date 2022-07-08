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США и Британия сохранят единый подход в поддержке Украины, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Великобритания сохранят сильный и единый подход в поддержке народа Украины. Он также сообщил, что надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с британским правительством.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются самыми близкими друзьями и союзниками, и особые отношения между нашими народами остаются прочными и долговечными", — заявил Байден.

По его словам, две страны продолжат тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру по ряду важных приоритетов. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден и Джонсон недавно встречались во время поездки президента в Европу. По ее словам, в США уверены, что союз с Соединенным Королевством останется сильным.

Напомним, президент США объявил пакет помощи Украине от 50 стран. Также ранее Байден анонсировал поставки систем ПВО и дополнительных HIMARS для вооруженных сил Украины.

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