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США і Британія збережуть єдиний підхід у підтримці України, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати і Великобританія збережуть сильний і єдиний підхід у підтримці народу України. Він також повідомив, що сподівається на подальшу тісну співпрацю з британським урядом.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сполучене Королівство і Сполучені Штати є найближчими друзями і союзниками, і особливі відносини між нашими народами залишаються міцними і довговічними", — заявив Байден.

За його словами, дві країни продовжать тісну співпрацю з союзниками і партнерами по всьому світу по ряду важливих пріоритетів. Представник Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що Байден і Джонсон нещодавно зустрічалися під час поїздки президента в Європу. За її словами, в США впевнені, що союз зі Сполученим Королівством залишиться сильним.

Нагадаємо, президент США оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн. Також раніше Байден анонсував поставки систем ППО та додаткових HIMARS для Збройних сил України.

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