США і Британія збережуть єдиний підхід у підтримці України, - Байден

Сполучені Штати і Великобританія збережуть сильний і єдиний підхід у підтримці народу України. Він також повідомив, що сподівається на подальшу тісну співпрацю з британським урядом.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сполучене Королівство і Сполучені Штати є найближчими друзями і союзниками, і особливі відносини між нашими народами залишаються міцними і довговічними", — заявив Байден.

За його словами, дві країни продовжать тісну співпрацю з союзниками і партнерами по всьому світу по ряду важливих пріоритетів. Представник Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що Байден і Джонсон нещодавно зустрічалися під час поїздки президента в Європу. За її словами, в США впевнені, що союз зі Сполученим Королівством залишиться сильним.